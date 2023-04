Gerda Lewis lädt Schmink-Video hoch, doch Fans passt das gar nicht: "Willst mich doch veräppeln"

Köln – Gerda Lewis (30) ist enttäuscht - und zwar von ihren Followern. Als sie sich am Donnerstag für ihre Trainingseinheit im Fitnessstudio vorbereitete, hatten ihre Fans einiges daran auszusetzen.

Für ihren Besuch im Fitnessstudio schminkte sich Gerda Lewis (30) am Mittag. © Montage: Screenshot/Instagram/gerdalewis

Die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin achtet auf ihren Körper, ernährt sich gesund und treibt viel Sport. Insbesondere Letzteres übt Gerda im Fitnessstudio aus und hilft sich dabei ab und an mit Trainingsstunden eines privaten Trainers aus.

Um sich stetig zu verbessern, geht die 30-Jährige regelmäßig zum Training, schlüpft dafür in spezielle Sportbekleidung und trägt ein leichtes Tages-Make-up auf, wie sie in ihrem zuletzt mit den Fans geteilten Video zeigt.

Unter anderem nutzt die Influencerin dafür Concealer, Bronzer, Rouge sowie ein bisschen Wimperntusche und eine Pflege für die Lippen. Schnell in die bequeme Leggings und den Sport-BH geschlüpft und es könnte auf zum Training gehen - wären da nicht einige von Gerdas einer Million Followern, die etwas auszusetzen haben.

"Es tut mir leid, dass ich diese Frage stellen muss, aber ist es wirklich so, dass du dich vor dem Fitness so schminkst?", fragt eine Dame entgeistert.

Andere Fans blasen ins gleiche Horn und können die Schminkerei vor dem Sport nicht so ganz nachvollziehen: "Frage mich, wer sich fürs Gym schminkt? Damit alles am Handtuch hängt?" Manch einer fühlt sich in den Kommentaren sogar "veräppelt".