Gericht hat entschieden: Pete Davidson muss zur Feuerwehr

Beverly Hills/New York - Nach einer gerichtlichen Vorladung wegen rücksichtslosen Fahrens muss der amerikanische Comedian Pete Davidson (29) bei der New Yorker Feuerwehr aushelfen.

Pete Davidson (29) muss nach einer Amok-Fahrt bei der New Yorker Feuerwehr aushelfen. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Ein Gericht in Los Angeles habe entschieden, dass der Ex-Freund von Kim Kardashian (42) unter anderem 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten müsse, berichtete die "New York Times" am Donnerstag. Davidson plane, dies bei der FDNY zu tun.

Der Comedian war im März in einer Wohngegend von Beverly Hills mit seinem Fahrzeug in eine "schwere Kollision" mit einem Haus verwickelt. Der Wagen streifte einen Feuerhydranten und krachte dann in eine Hauswand.

Schwer verletzt wurde dabei niemand, Davidson wurde aber wegen rücksichtslosen Fahrens vor Gericht geladen.