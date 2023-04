Gestatten: Bond, Kevin-Prince Bond! Boatengs Valentina macht Netz als heißes Bondgirl verrückt

Bekleidet mit weißer Reizwäsche und auf einigen Fotos auch mit einem weißen Mantel und passenden weißen High Heels, posiert sie mit einer goldenen Waffe, die eher an Nicolas Cage (59) in "Face/Off" erinnert.

Mit den sexy Schnappschüssen gab die Italienerin nun ihre eigene Bewerbung als nächstes Bondgirl ab, wie sie in ihrem Kommentar zu der Fotoserie schrieb.

Erst kürzlich ließ sich die 31-Jährige als fleischgewordene Comic-Ikone Jessica Rabbit ablichten. Diesmal fiel ihre Wahl auf die James-Bond-Reihe, in der bekanntermaßen schon unzählige hübsche Darstellerinnen als Bondgirls den legendären Doppelnull-Agenten um ihren Finger gewickelt haben, oder umgekehrt.

Denn bei Instagram hat sich die Schönheit mit den feuerroten Haaren wieder einmal von ihrer sexy Seite gezeigt und bei dem Shooting erneut Anleihe an die Filmwelt Hollywoods genommen.

Kevin-Prince Boateng (36) ist von den Fotos seiner Frau Valentina Fradegrada stets hingerissen. © Screenshot/Instagram/valentinafradegrada (Bildmontage)

Mal zielt die Promi-Dame mit der Kanone auf einen imaginären Feind, mal hält sie die Waffe in die Luft oder posiert damit auf einem Bett liegend, während sie lasziv in die Kamera blickt, und auf einem der Bilder findet sich die Pistole in einem ihrer Strapsstrümpfe wieder.

Das letzte Foto der Serie bildet dann den krönenden Abschluss in Form eines James-Bond-Posters, mit dem typischen "Barrel"-Motiv im Hintergrund, vor dem einer der Schnappschüsse von Valentina eingefügt wurde.

Auch der Prince spielt seine Rolle in der Fotomontage, denn er fungiert im Smoking und mit Sonnenbrille als "mein 007" wie Fradegrada ihn nennt.

Von diesem Anblick konnten ihre 3,4 Millionen Follower natürlich nicht genug bekommen und von allen Seiten flogen dem heißen Model Herzen, Flammen und verliebte Emojis in der Kommentarspalte zu.

Und auch ihr Ehemann scheint entzückt von dem Posting gewesen zu sein, denn er ließ drei Herzen für sich sprechen, bevor er in einem weiteren Kommentar "Explosive" mit dem dazu passenden Dynamit-Emoji ergänzte.