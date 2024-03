Heiratet Gina-Lisa nun Flocke oder Stephie? Mit dieser Entscheidung hat niemand gerechnet!

Frankfurt am Main/Köln/Berlin - Nur noch zehn Tage bis zur Hochzeit und jetzt sollte sich Gina-Lisa Lohfink (37) endlich entscheiden, mit wem sie in Las Vegas vor den Traualtar treten will. Beim Showdown zwischen Kevin "Flocke" Platzer (25) und Stephanie Stark (28) sorgte die zukünftige Braut allerdings für eine Überraschung.

Erwartungsgemäß sorgte diese Entscheidung sowohl bei Flocke als auch bei Stephie erst einmal für Sprachlosigkeit und lange Gesichter. Stephie musste sogar erst einmal das Café in Köln , in dem man sich getroffen hatte, verlassen. Dennoch stimmten beide letztlich zu, mit Gina-Lisa die Reise nach Las Vegas anzutreten - wenn auch mit sehr gemischten Gefühlen.

Wahrsagerin Sarina Simone (r.) hat Gina-Lisa die Karten gelegt. © Screenshot Joyn

Sogar die Wahrsagerin Sarina Simone hatte sie in Berlin besucht, die ihr bei ihrer Entscheidung helfen sollte. Doch das Ergebnis war eher niederschmetternd. So sei laut den befragten Karten Gina-Lisas Verhältnis zu Flocke ein rein geschwisterliches, "Partnerschaft ausgeschlossen".

Mit Stephie könnte es dagegen klappen, aber eine Beziehung mit ihr sei schon bald wieder vorbei. "Sie ist zu lieb, und auch zu langweilig", sagte die Wahrsagerin, die Gina-Lisa also auch keine richtige Empfehlung für die Partnerwahl geben konnte.

Nachdem sie die erste Enttäuschung darüber überwunden hatte, gab sich die Blondine aber wieder kämpferisch. Und sie musste sich selbst eingestehen: "Mir fehlen da die Schmetterlinge im Bauch. Die fahren beide mit angezogener Handbremse."

Das soll sich in Las Vegas nun also ändern. "Ich will, dass Ihr mal aus Euch rauskommt und mir zeigt, was Ihr für mich empfindet", gab es dann auch bei ihrem Gespräch mit Flocke und Stephie eine klare Ansage.

Wer hier die Nase vorne haben und mit Gina-Lisa schließlich in den Hafen der Ehe einlaufen wird, entscheidet sich also erst in der letzten Doppelfolge.

Zu sehen ist "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" am heutigen Donnerstag ab 23 Uhr bei ProSieben und als Stream bei Joyn. Bei Joyn Plus könnt Ihr außerdem bereits jetzt die beiden Episoden der kommenden Woche sehen.