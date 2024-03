Nach "Hochzeitsglocken"-Fiasko: Jetzt ist Gina-Lisa Lohfink total verknallt!

Frankfurt am Main - Nachdem sich ihre Heiratspläne im Rahmen der Doku-Soap "Für Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" in Luft aufgelöst haben, scheint Frau Lohfink jetzt doch den oder die Richtige gefunden zu haben.

Wem die Hand auf dem Foto gehört, das will Gina-Lisa Lohfink (37) erst noch ein bisschen für sich behalten. © Bild-Montage: Screenshot Gina-Lisa Lohfink/Instagram, Gina-Lisa Lohfink/Instagram

Denn in ihrer Insta-Story hat die 37-Jährige ein geheimnisvolles Foto gepostet. Auf dem sieht man Gina-Lisa Lohfink in einem idyllischen See stehen. Sie wendet der Kamera den Rücken zu und hält zärtlich die Hand des Fotografierenden - ob Mann oder Frau, ist dabei nicht eindeutig festzustellen.

Im Bild verweist sie außerdem auf den 1992er-R'n'B-Klassiker "Real Love" von Mary J. Blige, im Hintergrund dudelt mit Nellys "Dilemma" (feat. Kelly Rowland) ein weiterer Lovesong.

Was es damit auf sich hat, verriet Gina-Lisa der "Bild". "Ja, es stimmt, ich bin verknallt", sagte sie dem Blatt. "Es geht schon länger und es ist ein echtes Gefühl. Aber ich will meine Liebe noch ein bisschen beschützen. Mehr will ich dazu nicht sagen."

Jetzt hat sie also genau das gefunden, was sie bei ihrer auf Joyn ausgestrahlten "Hochzeitsglocken"-Doku noch so schmerzlich vermisste.