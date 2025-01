Giovanni Zarrella packt Lebenslüge aus: So dreist hat er Ehefrau Jana Ina hintergangen

Köln - Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (46) führen eine nahezu skandalfreie Beziehung. Doch ausgerechnet in der dunkelsten Phase seines Lebens belog der Sänger seine Liebste nach Strich und Faden!

Jana Ina arbeitete damals noch als Moderatorin bei "NBC GIGA". Jeden Morgen verließen die beiden gemeinsam das Haus. Giovanni erinnert sich: "Sie ist dann rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio'."

Seine berufliche Karriere lag plötzlich in Scherben. Zukunftsängste machten sich bei dem heute 46-Jährigen breit. Seine Ehefrau wollte er mit seinem Kummer damals jedoch nicht belasten, also strickte er ein dreistes Lügenkonstrukt.

Als sich seine Popstars-Band "Bro'Sis" im Jahr 2006 endgültig auflöste, fiel Giovanni in ein tiefes Loch. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", gibt er im Podcast "Hotel Matze" offen und ehrlich preis.

Seit 2021 moderiert der 46-Jährige im ZDF mit der "Giovanni Zarrella Show" sogar seine eigene Sendung. © Rolf Vennenbernd/dpa

In Wahrheit machte der Familienvater aber nur einen Spaziergang um den Block und kehrte dann heimlich nach Hause zurück. "Das war eine scheiß Zeit, weil ich was vorspielen wollte, was ich nicht war", zeigt sich der Musiker im Podcast reumütig.

Irgendwann habe er dann aber die Reißleine gezogen und sein Kartenhaus unter Tränen eigenständig zum Einsturz gebracht. "Peinlich war mir das, peinlich", sagt Giovanni heute über sein wochenlanges Schmierentheater.

Doch wie reagierte Jana Ina auf die Beichte ihres frischgebackenen Ehegatten? Die Antwort: mit sehr viel Verständnis. "Es tut mir leid Gio, aber sag mir doch sowas", soll sie ihm nach dem emotionalen Seelenstriptease geantwortet haben.

Ihre Verbindung zueinander ist durch die Krise noch enger geworden. Und auch beruflich ging es für den Wahl-Kölner rasch wieder bergauf. Seit 2021 moderiert er im ZDF mit der "Giovanni Zarrella Show" sogar seine eigene Sendung.