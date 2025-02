Grund für Ehe-Aus enthüllt? Serkan Yavuz soll Samira mit Affäre betrogen haben

Auch Ehemann Serkan, der sich sonst beinahe täglich bei seinen Instagram-Fans gemeldet hatte, ist seit Tagen von der Bildfläche verschwunden und verlor bisher kein Wort über die Trennung an die Öffentlichkeit.

Die einstige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin äußerte sich bislang nicht zu den Fremdgeh-Gerüchten und hielt sich über ihre Gründe für die Trennung bedeckt.

Das habe ein Insider gegenüber dem Blatt offenbart, hieß es in dem Bericht von Freitagabend. Demnach soll die zweifache Mutter vor rund einer Woche von den außerehelichen Aktivitäten des 31-Jährigen erfahren haben, woraufhin Samira dem Vater ihrer Töchter den Laufpass gab.

Denn wie die Bild-Zeitung an diesem Wochenende berichtete, soll der "Kampf der Realitystars"-Gewinner von 2023 seine Ehefrau mit einer Affäre betrogen haben, die angeblich auch länger andauerte.

Samira und Serkan galten in den Augen vieler Fans als DAS Reality-Traumpaar, haben sich in den rund dreieinhalb Jahren ihrer Beziehung eine Instagram-Community von zusammengerechnet mehr als 590.000 Followern aufgebaut und ihre Fans regelmäßig mit witzigen Pärchen-Videos versorgt, in denen sie unter anderem Alltagssituationen parodierten.

Umso härter hatte viele Anhänger das am vergangenen Mittwoch bekannt gewordene Liebes-Aus der beiden getroffen.

Die beiden hatten die RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" 2021 als Pärchen verlassen, während wenige Monate später Töchterchen Nova (2) zur Welt kam. 2024 komplettierte dann die kleine Valea (acht Monate) die Familie, die zuletzt in Regensburg gelebt hat.

Nachdem Serkan und Samira sich erst im Sommer 2023 das Jawort gegeben hatten, steht das Familienglück nun vor dem Aus.