GSZS-Stars präsentieren sich erstmals bei Karl-May-Festspielen in Kostümen

GZSZ-Bösewicht Wolfgang Bahro (62) und Schauspiel-Kollegin Nadine Menz (32) übernehmen bei den Karl-May-Festspielen zwei Gastrollen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Dreieinhalb Monate vor der Premiere des Klassikers "Winnetou I - Blutsbrüder" in der 70. Karl-May-Spielzeit in Bad Segeberg präsentierten sich am Samstag die beiden Schauspieler in ihren Kostümen hoch zu Pferd.

Für die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, gibt es keine ergreifendere Geschichte von Karl May als "Winnetou I". "Das Kennenlernen von Winnetou und Old Shatterhand, die Blutsbrüderschaft, die Liebe zwischen Old Shatterhand und Nscho-tschi, Winnetous Weg zum neuen Häuptling aller Apachen, spannende Szenen mit dem Bösewicht Santer – auf all das können sich die Zuschauer freuen."

Menz reizt besonders die Möglichkeit, ein großes Publikum für eine kurze Zeit in eine Märchenwelt des Wilden Westens zu entführen und zu verzaubern. "Die Nscho-tschi 2023 am Kalkberg ist mutig, emanzipiert und eine echte Kämpferin, die sich von niemandem einschüchtern lässt."

Sie sei ein echtes Vorbild. "Solche starken Frauenfiguren gibt es leider nur wenige, obwohl es gerade so wichtig ist, dass es sie gibt – vor allem für junge Mädchen und Frauen", sagte die 32-Jährige.