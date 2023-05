Feiert Gülcan Kamps ihr Comeback als TV-Moderatorin? "Ich glaube wieder an meinen Traum"

Düsseldorf/Mallorca - Folgt nach der Baby-Ankündigung die Rückkehr auf die Mattscheibe? Gülcan Kamps (40) hat am Dienstag offen und ehrlich über ihre Zukunft als Moderatorin gesprochen.

Und dann? "Mal wurde die Show vor der Ausstrahlung schon eingestellt, mal wurde eine andere Lady genommen und ein anderes Mal war ich schon in einer Verpflichtung", führte Gülcan aus. So wurde es dann erstmal nichts mit einem TV-Comeback...

"Mein Traumjob?! ... war und bleibt das Moderieren im Fernsehen", verriet sie und blickte emotional zurück. "Nach der Schulzeit war ich direkt bei VIVA und ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch", baute die einstige Quasselstrippe Spannung auf. "In den letzten zwei Jahren wurde ich bestimmt zu zehn Castings für diverse TV-Shows eingeladen."

In ihrem jüngsten Post äußerte sich Gülcan, die 2007 mit Ehemann Sebastian Kamps (41) eine Traumhochzeit am Timmendorfer Strand gefeiert hatte, zu ihrer durchaus erfolgreichen Karriere vor der Kamera.

Am 7. August 2007 gaben sich Gülcan Kamps und Ehemann Sebastian (3.v.l.) das Jawort am Timmendorfer Strand. (Archivbild) © DPA

Dennoch glaubt die 40-Jährige weiterhin an ihren Traum! Auch wenn sie an manchen Tagen denke, "komm, lass es einfach sein." Dass sie es trotzdem nicht einfach sein lässt, liegt ihrer Aussage zufolge speziell an den Menschen, "die einen motivieren und Mut zusprechen."

Auch ihre Follower würden Gülcan nur allzu gerne wieder im Fernsehen begrüßen. Zahlreiche Userinnen sprangen der Moderatorin zur Seite und bestärkten die Frau von Sebastian Kamps in ihren Plänen.

"Also ich vermiss dich richtig im Fernsehen", "Ich vermiss dich im TV" oder "VIVA, das waren noch Zeiten! Immer gerne geschaut", hieß es in der Kommentarspalte.

"Und auf einmal glaube ich wieder an meinen Traum♥️", schrieb die Halbtürkin, die schon bald ein zweites Baby haben möchte. Bliebe dann überhaupt noch genug Zeit, um Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen?