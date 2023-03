Gülcan Kamps' erster wichtiger Termin mit ihrem Kind entpuppt sich als "absoluter Reinfall"

Düsseldorf – Es gibt für alles ein erstes Mal - egal in welchem Alter. Friseurbesuche gehören meist zu den Erfahrungen, die man bereits in jungen Jahren macht. Bei Gülcan Kamps (40) entpuppte sich der Termin mit ihrem Kind allerdings als großes Drama.

Logisch, dass die zeitweise in Spanien lebende Entertainerin aufgedreht war, denn ein Friseurbesuch kann für Mama und Kind gleichermaßen emotional sein. Immerhin bedeutet es, dass der eigene Nachwuchs älter wird.

Seit einem halben Jahr habe sie den Termin hinausgezögert, doch es sei nun der Moment gekommen, in dem es kein Zurück mehr gebe. "Die Haare fliegen links, rechts, kreuz und quer", beschrieb es die einstige "VIVA"-Moderatorin. "Da kann man wirklich nichts mehr bändigen."

Ziemlich aufgewühlt meldete sich die 40-jährige Mama am Mittwochnachmittag bei ihren Fans: Lange habe sie über diesen Tag nachgedacht und sei sogar von Ehemann Sebastian Kamps (40) dazu gedrängelt worden.

Der Friseurbesuch mit ihrem Nachwuchs wird erst in der kommenden Woche nachgeholt. © Montage: Screenshot/Instagram/guelcankamps

Nur ein paar Minuten später meldete sie sich jedoch wieder bei den Fans. Ein schneller Friseurbesuch? Nein, "ein absoluter Reinfall", wie die quirlige Deutsch-Türkin zu erzählen begann. Nun könnte man davon ausgehen, dass "Baby Kamps" einen Aufstand im Friseurstuhl gemacht hatte.

Doch der Reinfall schien ganz anderer Natur gewesen zu sein und bezog sich auf die Friseurmeisterin. "Die Dame war jetzt nicht die freundlichste Dame, die ich in meinem Leben getroffen habe", erklärte die 40-Jährige. "Ich glaube, sie hatte heute den schlechtesten Tag ihres Lebens. Sie war so unfreundlich und so schlecht gelaunt."

Sie habe dem Kind nicht die Haare schneiden und Gülcan daher an ihren männlichen Kollegen verweisen wollen. Daraufhin habe die Promi-Mama scherzhaft gefragt, ob er denn schon einmal Kindern die Haare geschnitten habe, woraufhin eine verneinende Antwort kam. "Wieso hat die denn nicht einfach gelogen? Warum sagt die mir dann, dass es das erste Mal ist?", fragte sich Gülcan auf dem Heimweg entgeistert.

Sie habe auf der Stelle kehrtgemacht: Einen unerfahrenen Friseur wolle sie nicht an den Kopf ihres Kindes lassen. Ein Babyfriseur sei von Anfang an die bessere Wahl gewesen, doch der habe momentan Urlaub. "Der ist jetzt nächste Woche wieder da", schloss Gülcan erleichtert ab.

So wird die Friseur-Odyssee hoffentlich in der kommenden Woche ein Ende finden.