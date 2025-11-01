TV-Moderatorin lässt Baby-Bombe platzen! Gülcan Kamps zum zweiten Mal schwanger
Düsseldorf/Mallorca - Jetzt ist es doch so weit: Gülcan Kamps (43) und ihr Ehemann Sebastian (43) werden zum zweiten Mal Eltern. Vor Kurzem hatte sie mit einem verräterischen Post noch für Aufsehen gesorgt.
Im Dezember 2021 durften sich die Moderatorin und ihr Liebster über ihr erstes Kind freuen. Seitdem genießt die 43-Jährige das Mama-Glück in vollen Zügen und kann sich nun über weiteren Nachwuchs freuen.
Denn wie die Gattin des Bäckerei-Erben jetzt verraten hat, ist sie erneut schwanger. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie einen kurzen Clip mit liebevollen Schnappschüssen. Das Video unterlegte sie mit dem Supremes-Hit "Baby Love" und schrieb dazu: "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS 2 ist auf dem Weg."
Außerdem versah sie den Beitrag mit zahlreichen Hashtags wie "schwanger", "gesegnet", "babykamps2", "magie" und "schon jetzt verliebt".
Zahlreiche Anhänger nutzten zudem die Gelegenheit, unter dem Beitrag ihre Glückwünsche auszurichten.
Gülcan Kamps behält genaue Details der Schwangerschaft für sich
Genaue Details zur Schwangerschaft gab sie jedoch nicht preis. So behielt sie den errechneten Entbindungs-Termin sowie das Geschlecht für sich.
Das dürfte aber keine Überraschung sein: Denn schon beim ersten Nachwuchs ließen Gülcan und Sebastian weder den Namen noch das Geschlecht nach außen dringen.
Schon seit langer Zeit stand ein Geschwisterchen für "Baby Nummer eins" auf der Wunschliste von der 43-jährigen Moderatorin.
Erst Anfang des Vorjahres redete "Gülli" nicht um den heißen Brei herum und gab eindeutig zu verstehen, dass sie und Ehemann Sebastian an weiterem Nachwuchs arbeiten.
"Aktuell sind wir in der Trainingsphase. Aber ja, wir wollen noch weitere Kinder haben."
Jetzt hat es mit der zweiten Schwangerschaft geklappt. Und wie man Gülcan kennt, wird sie ihre Anhänger in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Laufenden halten.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa