Gülcan Kamps nimmt ProSieben in Schutz: Elton-Absetzung nicht aus dem Nichts!

Düsseldorf - Wenige Tage, nachdem Elton (53) von ProSieben als "Schlag den Star"-Moderator abgesägt wurde, hat sich auch Gülcan Kamps (41) in die Debatte eingemischt. Im Gegensatz zu vielen anderen nimmt sie den Sender in Schutz!

Gülcan Kamps (41) kennt sich in der deutschen Medienlandschaft bestens aus. © Instagram/guelcankamps (Screenshot)

"Beim Fernsehen gehört es dazu, dass neue Verantwortliche 'einmal durchfegen' und diesmal hat es leider den Elton getroffen", zeigt sich die 41-Jährige im Interview mit "t-online" wenig betroffen von der Ausbootung ihres Kollegen.

Elton hatte in einem Instagram-Beitrag behauptet, erst am selben Tag von seinem Show-Aus erfahren zu haben, als die Münchener Fernsehmacher Matthias Opdenhövel (53) als seinen Nachfolger präsentierten.

Gülcan glaubt nicht, dass der große Knall aus dem Nichts gekommen sei: "Meist brodelt es hinter den Kulissen viel länger und die Stimmung ist lange im Keller. Wir haben nur die Explosion mitbekommen und nicht den Weg dahin", betont sie.

Allerdings würde es die ehemalige VIVA-Moderatorin auch nicht überraschen, wenn der glühende St.-Pauli-Anhänger im Vorfeld tatsächlich nicht vom Sender über sein "Schlag den Star"-Ende informiert wurde.

"Da kommt keiner mit Torte und Blumen um die Ecke und singt: 'It's time to say goodbye!'", stellt die gebürtige Lübeckerin klar. Ob sie dabei aus eigener Erfahrung spricht? Unklar.