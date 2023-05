Gülcan Kamps wird dieses "erste Mal" nicht vergessen: "War etwas nervös, muss ich gestehen"

Düsseldorf - Gülcan Kamps (40) erlebte kürzlich ein ganz besonderes "erstes Mal", von dem die Vollblut-Mama gleich ihren Fans berichten musste: Für die Moderatorin und Gatte Sebastian Kamps (41) stand nämlich die erste gemeinsame Date Night an.

Für eine Date Night mit ihrem Liebsten machte die Vollblutmama nun jedoch zum ersten Mal eine Ausnahme - und der Abend lief besser als gedacht, wie Gülcan ihren Followern am Dienstag in einem neuen Beitrag berichtete!

So verriet die 40-Jährige ihren Anhängern erst vor wenigen Monaten : "Ich war bisher noch keinen einzigen Tag beziehungsweise eine Nacht von meinem Kind getrennt und kann es mir auch nicht vorstellen."

Gülcan Kamps (40) brachte im Dezember 2021 ihr erstes Kind zur Welt. © Instagram/guelcankamps

Wie Gülcan ihren rund 457.000 Fans erklärte, hatten sie und ihr Gatte kürzlich das Metallica-Konzert in Hamburg besucht und waren damit "zum ersten Mal nach 1,5 Jahren Elternschaft allein außer Haus" gewesen.

Für Gülcan, die in der Vergangenheit von Followern schon als "Helikoptermutter" bezeichnet worden war, kein leichtes Unterfangen! "Ich wusste ja, dass der Tag bald vor der Tür steht und war etwas nervös, muss ich gestehen", räumte sie auch in ihrem neuesten Post ein.

Am Ende lief dann aber alles "wie geschmiert", wie die 40-Jährige nun berichtete. "Ein sehr enges Familienmitglied hat den Job der Nanny übernommen, alles war vorbereitet und Mäuschen fast 100 % happy", so Gülcan. Ihr Sprössling habe zwar zweimal nach seiner Mama gefragt, wurde aber "zum Glück schnell abgelenkt" und schlummerte schließlich friedlich ein.

So genossen Gülcan und Ehemann Sebastian einen "wirklich schönen" ersten Abend in trauter Zweisamkeit, der beiden wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. "Werde unser erstes Mal auf jeden Fall nicht vergessen", versprach die Moderatorin.