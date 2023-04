Gülcan Kamps verfasst romantische Liebeserklärung: "Wollte ich dir mal eben schreiben"

Gülcan Kamps (46) teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. © Screenshot/Instagram/guelcankamps

Im Dezember 2021 wurde die einstige "VIVA"-Moderatorin zum ersten Mal Mutter. Seither hat sich ihr Leben grundlegend verändert und dreht sich fast ausschließlich um ihren Nachwuchs. Für Gülcan ist mit der Schwangerschaft und der Geburt ein großer Traum in Erfüllung gegangen, weshalb sie manchmal selbst kaum fassen kann, dass sie ein Leben in die Welt gesetzt hat.

"Dein Lächeln blendet mich, deine Liebe gibt mir Kraft", lauten die ersten Zeilen eines herzzerreißenden Textes, den die 46-Jährige am Mittwochmorgen an ihren Nachwuchs schickte.

Täglich sorge "Baby Kamps" dafür, dass Gülcan schmunzele oder vor Glück weine. "Du hast mich so verändert wie nichts anderes auf der Welt. Du bist mein erster und letzter Gedanke am Tag", philosophiert die in Spanien lebende Moderatorin weiter.

Es sind Gefühle, die offenbar so stark sind, dass Gülcan sie mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Kein Wunder: Seit der Geburt ihres Sprösslings dreht sich der Alltag fast zu 100 Prozent um ihr Kind. Gülcan genießt diese Zeit, ihrem Text nach zu urteilen, in vollen Zügen.

So koste sie momentan vor allem die Momente aus, in denen ihr kleiner Wirbelwind auf ihrer Brust schlafen möchte - "so wie in den ersten Wochen, als du ganz neu auf dieser Welt warst".