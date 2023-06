Wer hätte das gedacht? Gülcan Kamps auf Kinderfoto kaum zu erkennen

Mallorca/Düsseldorf - Ein Kinderfoto von Gülcan Kamps (40) entzückte am gestrigen Donnerstag die Fans! Kaum zu erkennen grinst die junge Gülcan in die Kamera.

Mit braunen Löckchen grinste Gülcan damals verschmitzt in die Kamera. © Montage: Screenshot/Instagram/guelcankamps

"Ihr sagt immer: Gülcan, dir würden kurze Haare so gut stehen", schrieb die 40-Jährige zu dem Schnappschuss aus früheren Jahren. Und tatsächlich: Die dunkelbraunen Haare der kleinen Gülcan gehen ihr auf dem Foto gerade einmal bis kurz unter die Ohren und fallen in kleinen Wellen auf die Schulter.

Als hätte man es ihr damals so vorgegeben, fasst sich die einstige "VIVA"-Moderatorin an ihre haselnussbraunen Haare, während sie verschmitzt in die Kamera blickt.

Das Fotoshooting scheint geplant gewesen zu sein, denn die kleine Gülcan trägt eine blau-schwarz karierte Bluse mit einem aufgesetzten weißen Spitzenkragen - sehr schick!

Was geblieben ist, sind die braunen Augen der Moderatorin, ihre Haare trägt sie inzwischen blond.

Über ihre extravagante Pose muss dann aber auch die in Spanien lebende Mama eines Kindes lachen.