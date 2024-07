Nächster Todesfall bei Guido Maria Kretschmer! "Großes Glück"

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59) trauert um seine Hündin Alaiyha. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/guidomariakretschmer (2)

Wie der 59-Jährige am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, verstarb seine Hündin Alaiyha am Mittwoch.

"... als Du gestern Abend in unseren Armen gestorben bist, da blieb unsere Welt für einen Augenblick stehen, um sich dann gleich in Dankbarkeit weiter zu drehen", schrieb der Mode-Designer. "Wie haben wir Dich geliebt und was für ein großes Glück es war, Dich so lange bei uns gehabt zu haben🙏🏽🤍"

Abschließend postete Kretschmer das Geburtsdatum, der 30. Dezember 2010, und den Todestag, der 10. Juli 2024, der Hündin.

Binnen einer Stunde hatten knapp 15.000 Follower den "Herz"-Button gedrückt, zahlreiche Fans schrieben in die Kommentare oder hinterließen Herzen in der Spalte.

Ex-No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48) schrieb: "Sie ist jetzt bei ihrer Freundin 💫 Seid ganz fest umarmt!! ♥️" Moderatorin Marlene Lufen (53) kommentierte: "Oh nein. Ich denke an Euch!❤️😔"