Gwyneth Paltrows Body-Double nach Hollywood-Dreh fast verhungert!

Los Angeles (USA) - Dieser Dreh hätte sie fast das Leben gekostet. In "Schwer verliebt" spielte Ivy Snitzer (42) das fülligere Body-Double von Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (50) - mit verheerenden Folgen ...

Gwyneth Paltrow (50) hatte in "Schwer verliebt" ein Körper-Double. © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Im zarten Alter von gerade mal 20 Jahren ergatterte Ivy Snitzer ihre erste Rolle in einem echten Hollywood-Streifen: Die junge Schauspiel-Studentin und angehende Komikerin überzeugte beim Casting als Body-Double für Superstar Gwyneth Paltrow in ihrer Rolle als Protagonistin Rosemary in dem Film "Schwer verliebt".



Der oberflächliche männliche Hauptcharakter Hal, gespielt von Jack Black (53), konnte in der US-Komödie aus dem Jahr 2001 durch eine Hypnose nur noch die innere Schönheit von Menschen sehen und verliebte sich in die, eigentlich übergewichtige, Hauptfigur.

Während Paltrow dafür in Szenen mit ihrem Gesicht einen dicken Anzug trug, sprang Snitzer als Körper-Double für die gertenschlanke Schauspielerin ein, wenn beispielsweise Ganzkörper- oder Nahaufnahmen von Rosemarys Armen, Rumpf oder ihren Oberschenkeln gedreht wurden.



Doch die Rolle als beleibte Gwyneth Paltrow-Doppelgängerin hatte gravierende Folgen für die junge Künstlerin und führte am Ende dazu, dass sie sich beinahe zu Tode gehungert hätte.



Denn obwohl Snitzer sich während der Dreharbeiten noch "sehr wohl" gefühlt habe, wie sie im Interview mit The Guardian erzählte, habe sich nach der Premiere des Films auf einen Schlag alles geändert.



Die Studentin habe mit der plötzlichen Aufmerksamkeit nicht umgehen können, gab die heute 42-Jährige zu, zumal sie auf der Straße auf einmal von fremden Menschen angesprochen worden sei, die ihr vorwarfen, Fettleibigkeit zu beschönigen.

Doch damit nicht genug: Per Post habe sie Diätpillen zugeschickt bekommen, erinnerte sich die Amerikanerin, die plötzlich gar nicht mehr so sicher war, ob die Schauspielerei überhaupt das Richtige für sie sei: "Ich dachte, vielleicht ist der Ruhm nichts für mich, vielleicht möchte ich keine Schauspielerin werden. Vielleicht mache ich etwas anderes."

Die heftigen Reaktionen auf den Film setzten im Leben der jungen Frau eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang. Denn nicht mal zwei Jahre später war Snitzer "praktisch am Verhungern".