Hamburg ruft mit Jan-Delay-Song zum Wassersparen auf: "Klimawandel iz da"

Hamburg - Hamburg ruft derzeit mit Plakaten zum Wassersparen auf. Die Bürger der Stadt sollen bitte nicht länger duschen, als der Jan-Delay-Hit "Oh Johnny" dauert. Der 46-jährige Rapper erinnerte sich jetzt auf Instagram an noch ganz andere Zeiten.

Darunter "Hoch im Norden" von Udo Lindenberg (77), "How much is the fish" von Scooter und Kettcars "Landungsbrücken raus".

"Ich dusche so lange, wie Jan Delay 'Oh Jonny' singt. Nämlich 3:30 Minuten", steht auf einem der Plakate, vor dem es sich Jan Delay jetzt nicht nehmen ließ, zu posieren.

Auch Jan ist bewusst: Der Klimawandel ist da. © Screenshot/Instagram/jandelayofficial

Zum Thema Wasserhahn laufen lassen und Wassersparen habe ihm damals ein Klempner gesagt: "Lassen se mal ruhig laufen. Unsere Hamburger Wasserreserven sind so voll, das steht da alles in riesigen Becken. Is gut, wenn das mal 'n bischn in Bewegung gerät. Wasser sparen hier in Hamburg is quatsch!"



Vielleicht auch schon damals nicht unbedingt der nachhaltigste Gedanke ...

"Zehn Jahre später schon alles anders und die Stadt macht 'ne Kampagne zum Wassersparen (...). Tja und wenn es so weitergeht ist in zehn Jahren schon Waterworld", prophezeite der 46-Jährige und mahnt seine Follower mit den Worten: "Leute, wacht auf! Klimawandel iz da!"

