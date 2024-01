Hanna meldet sich nach Trennung von Cedric erstmals zu Wort!

Hanna Annika Möller (25) meldete sich am Wochenende mit ernsten Worten in ihrer Instagram-Story. © Screenshot/Instagram/hannannika_

Doch am Wochenende meldete sie sich erstmals wieder persönlich in ihrer Instagram-Story, um ein ernstes Wörtchen mit ihrer Community zu reden.

"Ich möchte über etwas reden, das mich gestern Abend besonders doll belastet hat", begann sie ihre Instagram-Story und schaute dabei betroffen in die Handykamera. "Im Großen und Ganzen macht es mir schon viel aus, wenn ich beleidigt werde oder wenn irgendwelche Sachen über mich geäußert werden", erklärte sie, was ihr da aktuell so zu schaffen mache.

Denn offenbar bekam Hanna in den vergangenen Tagen vermehrt unschöne Nachrichten und gehässige Kommentare in den sozialen Netzwerken zugeschickt.

Oft müsse sie sich dabei auch den Vorwurf anhören, als Person des öffentlichen Lebens negative Nachrichten eben hinnehmen zu müssen. "Aber es ergibt für mich keinen Sinn. Nur weil ich in die Öffentlichkeit gehe, habe ich doch nicht das Schild auf der Stirn stehen: Bitte beleidige mich. Das passt für mich nicht zusammen", so Hanna weiter.

Auch habe sie sich schon oft sagen lassen, dass sie auf Haterkommentare einfach nicht weiter eingehen solle, doch "einige Kommentare sind sehr verletzend und ich habe vielleicht auch nicht so ein mega dickes Fell, dass ich das aushalten kann", sagte die 25-Jährige in ihrem Statement weiter.

Offenbar hofft sie, die User mit ihrer direkten Ansprache endlich zur Vernunft bringen zu können.