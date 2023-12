22.12.2023 19:30 Harry Kane begeistert mit Video - ist das die Meisterschale?

An Weihnachten musste Fußballer Harry Kane bisher immer arbeiten. In der Bundesliga hat er frei. In einer selbstironischen Werbung wird das jetzt thematisiert.

Von Moritz Schloms

München - Fußballstar Harry Kane (30) hat dieses Jahr an Weihnachten frei. Das ist neu. In der Premier League finden auch an den Feiertagen Spiele statt. Ein Beitrag, den der Fußballer postete, elektrisiert jetzt die Fans. Lehnt sich entspannt zurück, um Fußball zu glotzen - Spieler Harry Kane (30). Zum ersten Mal hat er Weihnachten frei. © Screenshot PR/Amazon Prime Video Sports Dabei handelt es sich um ein Werbevideo für Amazon Prime. Inhalt des englischsprachigen Clips ist, dass man mit Prime Video an Weihnachten Spiele der Premier League schauen kann. Im Video ist zu sehen, wie der Fußballer versucht Weihnachtstraditionen auszuführen. Er backt und dekoriert. Das meiste misslingt ihm. Er hatte ja bisher auch keine Zeit zum Üben. Also bleibt am Ende doch nur Fußball - Kane schaut die Spiele der Premiere League. Eine Szene des Videos sorgt dabei im Netz für Begeisterung. Der 30-Jährige wirft einen skeptischen Blick auf eine silberne Platte. Diese sieht der Meisterschale verdächtig ähnlich, deretwegen Kane nach München gewechselt ist. Selbstironisch spielt der Profi damit darauf an, dass er selbst noch keine Trophäen erringen konnte. Harry Kane im Video Bleibt für ihn nur zu hoffen, dass er am Ende der Saison die echte Meisterschale in der Hand hält.

Titelfoto: Bildmontage Screenshots PR/Amazon Prime Video Sports