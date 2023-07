"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe enthüllt Baby-Geschlecht: Es ist ein ...

New York - Bereits seit mehreren Monaten ist Schauspieler Daniel Radcliffe (33) stolzer Papa: Im April durften sich der " Harry Potter "-Darsteller und seine Partnerin Erin Darke (38) zum ersten Mal über Nachwuchs freuen . In einem Interview schwelgte der Hollywood-Star jetzt im Babyglück und verriet ein bislang gut gehütetes Geheimnis.

Daniel Radcliffe (33) ist im April Vater geworden. © SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Das Geschlecht seines kleinen Sprösslings hatte das Schauspieler-Paar zunächst streng unter Verschluss gehalten - bis jetzt!

Im Interview mit Entertainment Tonight verriet der frischgebackene Papa: Er ist Vater eines Sohnes!

Seine Partnerin habe im Frühling einen kleinen Jungen zur Welt gebracht, freute sich der Brite und schwärmte vom neuen Alltag als Familienvater:

"Es ist großartig. Es ist verrückt und intensiv, aber er ist wundervoll und Erin ist toll!"

Es sei ein "echtes Privileg", diese Zeit mit dem Kleinen verbringen zu können, gestand der 33-Jährige mit Blick auf seine berufliche Auszeit, die er sich aktuell zugunsten der Familie genommen hat.

"So kann ich einfach viel hier bei ihm sein, was sehr schön ist", gab Radcliffe zu und wagte auch schon einen Blick in die nahe Zukunft.