Beim Knutschen erwischt: Ist dieses weltbekannte Model die Neue von Harry Styles?

Hat Harry Styles (29) etwa ein Auge auf Emily Ratajkowski (31) geworfen? © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

"Watermelon Sugar"-Sänger Harry Styles (29) wurde diese Woche dabei gesichtet, wie er dem US-Model Emily Ratajkowski (31) äußerst leidenschaftliche Küsse auf die Lippen drückt. Ein Video davon liegt dem britischen Boulevardblatt Daily Mail. Und darauf ist zu sehen: Die beiden ließen nichts anbrennen!

So streichelt Ratajkowski über Styles' Wange, während die beiden an ein silbernes Fahrzeug gelehnt stehen und sich wilde Zungenküsse verpassen.

Zuvor hatte der Musiker wohl ein Konzert in der Ariake Arena in Tokio gegeben. Weswegen das Model sich auch zum selben Zeitpunkt in der japanischen Metropole aufhielt, ist unklar.

Doch damit nicht genug! Zudem ist die britische Boulevardzeitung in Besitz eines Videos, auf dem die beiden miteinander tanzen!



Es scheint, als würde sich da möglicherweise gerade eine neue Romanze anbahnen! Zum jetzigen Zeitpunkt haben die beiden sich noch nicht zu den Bildern geäußert.