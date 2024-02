Hat Kim Virginia Drohung von Mike Heiter gespeichert? "Er wollte meine Wohnung zerstören"

Köln - Wer hat beim anhaltenden Mega-Zoff bei Kim Virginia (28) und Mike Heiter (31) noch den Durchblick? Nun soll das Realitysternchen seinen Ex offenbar mit einer heftigen Maßnahme vor den Pranger stellen wollen.

So soll die Dschungel-Zicke geheime Sprachnachrichten gespeichert haben, um am Ende nicht als Lügnerin dazustehen. Das verriet die 28-Jährige jüngst der BILD -Zeitung.

Allerdings soll nicht nur das juristisch besprochen worden sein! Auch gegen ein vermeintliches Gespräch zwischen Kim und ihm soll der Ex von Elena Miras (31) vorgehen wollen.

Gemeinsam mit Twenty4Tim stürzte sich der 31-Jährige in eine der unzähligen Prüfungen. © Stefan Thoyah/RTL/dpa

Darin soll der Essener unter anderem damit gedroht haben, in die Privatsphäre seiner "Boom Boom Room"-Partnerin eingreifen zu wollen. "Er hat gesagt, dass er meine Wohnung und liebsten Sachen zerstören will."

"Ich wusste damals schon, dass mir niemand glauben würde, was hier mit Mike passiert. Das war der Hauptgrund, warum ich so aufgelöst im Camp war."



Bis heute streitet der Dschungel-Fünfte alle Vorwürfe ab, jemals an die Hoteltür seiner Ex geklopft zu haben, um mit der 28-Jährigen nach dem Camp "etwas zu starten".

Vom Anwalt bekam sie nach eigener Aussage aber dennoch Post. Demnach soll es sich bei dem Schreiben noch nicht um eine Anzeige, sondern vielmehr um eine juristische Warnung gehandelt haben. "Nach dem Motto 'Hör auf damit, sonst gibt es eine Anzeige'", verriet das "Are You The One"-Sternchen.