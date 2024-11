Heidi Klum mit Mega-Dekolleté! Doch wer ist der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite?

Los Angeles - Galas, Urlaub und Halloween - auf aufreizende Bilder von Heidi Klum (51) mussten ihre Fans wegen ihres vollen Terminkalenders zuletzt ungewöhnlich lange warten. Bis jetzt! Das deutsche Supermodel ließ auf seinem Instagram-Profil wieder einmal extra tief blicken. Einigen Followern fiel aber nicht das Dekolleté der GNTM-Jurorin ins Auge, sondern der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite.

Heidi Klum (51) weiß, wie sie "Hans und Franz" gekonnt in Szene setzt. © dpa/Ariana Ruiz

Mehrere Wochen ohne einen Post mit "Hans und Franz" im Fokus der Kamera? Diesem Spuk bereitete Heidi am Freitagabend (Ortszeit USA) standesgemäß ein Ende. Die 51-Jährige zeigte sich ihren mehr als zwölf Millionen Insta-Followern mit einem zusammengeschnürten Mega-Dekolleté.

Sie postete mehrere Aufnahmen ihres augenscheinlich wilden Abends. Ihr Hingucker-Outfit wurde dabei von einer offen getragenen schwarzen Lederjacke, hohen Lederstiefeln, einem knappen Dress, einer XXL-Sonnenbrille und jeder Menge Schmuck abgerundet.

In ihrem neuesten Post ist dabei ein fast im Zwillingslook gekleideter Mann zu sehen, den viele von Heidis Followern wahrscheinlich nicht sofort zuordnen konnten.

Auf einem Foto schmiegt sich das Model an einen ebenfalls in Lederjacke und Sonnenbrille gekleideten Mann. Doch keine Sorge: Grund zur Eifersucht besteht für Ehemann Tom Kaulitz (35) und seine Fans in keinem Fall.