Bilder aus dem Krankenhaus: Heinz Hoenig kämpft!

Noch immer befindet sich der 72-Jährige in einem Berliner Krankenhaus. Dort hat er in den vergangenen Monate unterschiedliche Operationen über sich ergehen lassen - alles für seine Gesundheit.

Unterstützung erhält er vor allem von seiner Frau. Regelmäßig ist Annika Kärsten-Hoenig zu Besuch und steht ihm bei. Dies zeigt sie hin und wieder auch auf ihrem Instagram-Account.

Mit einem kleinen Video zeigt sie jetzt, wie es dem 72-Jährigen geht und dass er weiterhin tapfer kämpft. Daran möchte die 39-Jährige auch Fans und solidarischen Unterstützern teilhaben lassen.

In dem Video ist zu sehen, wie Annika ihn beim Aufstehen hilft. Hoenig selbst wirkt dünner als bei seinem letzten öffentlichen Auftritt.

An seinem Körper befinden sich Pflaster und Verbände. Der Schauspieler lag in der Vergangenheit mehrere Wochen im Koma und ließ sich unter anderem an der Speiseröhre behandeln. Das Video endet mit einem Kuss zwischen dem Ehepaar.

Diesen offenbar positiven Fortschritt ehrt seine Frau Annika mit den Worten: "In deiner Brust schlägt ein Kämpferherz" und "Erfolg ist kein Ziel... sondern eine Reise!".