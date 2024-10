Fehldiagnose bei Heinz Hoenig! "Traurig, wie mit ihm umgegangen wurde"

Blankenburg - Heinz Hoenig (73) ist wieder zu Hause, erholt sich für die nächste OP. Jetzt packt aber seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) in ihrem Podcast aus, wie schlecht der Schauspieler im Krankenhaus wirklich behandelt wurde. Nette Worte für das Ärztepersonal hat sie kaum übrig.

Schauspieler Heinz Hoenig (73) schockierte ganz Deutschland, als er Ende März urplötzlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. © Henning Kaiser/dpa

Die 39-Jährige rief den Podcast "24 - (K)ein Sommer in Berlin" ins Leben, um über die Krankheit ihres Mannes aufzuklären und anderen Betroffenen Mut zu machen.

In der ersten Folge erinnert sie sich an Ende März, den Tag nach ihrem Hochzeitstag. "Heinz ging es nicht so gut und er hatte seit geraumer Zeit mit Luftnot und Atembeschwerden zu kämpfen", erklärt die 39-Jährige. Das war zunächst nicht auffällig, da Hoenig unter einer chronischen Atemwegerkrankung leitet.

Als sich sein Zustand dann aber zusehend verschlechterte, er "kaum mehr belastbar, dauermüde und körperlich total erschöpft" war, fuhr das Ehepaar Hoenig an Ostersonntag ins Krankenhaus.

Die Ärzte vermuteten zunächst, dass es sich um eine Lungenentzündung oder lediglich eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes handeln könnte. Doch als der Schauspieler begann, "wirres Zeug zu reden" und "zeitlich und örtlich desorientiert" zu sein, forderte Annika Kärsten-Hoenig ein Ärztegespräch.