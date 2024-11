Heinz Hoenig bricht beim Plätzchenbacken mit Frau Annika in Tränen aus!

Blankenburg - Schauspieler Heinz Hoenig (73) kämpft sich nach seinem langen Krankenhausaufenthalt zurück ins Leben. Beim Plätzchenbacken mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) bricht er jedoch plötzlich in Tränen aus.

"Der Heinz und ich, wir backen heute gemeinsam Plätzchen", freut sich Ehefrau Annika. Auch Heinz scheint die Zweisamkeit mit seiner Liebsten zu genießen. "Hier, guck mal", spricht er in die Kamera und hält einen ausgestochenen Teig-Stern in der Hand.

In ihrer neuesten Story backen die beiden Turteltauben gemeinsam Plätzchen für ihre kleinen Söhne. In dem Video sieht man, wie Heinz den Teig ausrollt und Annika beim Ausstechen der Plätzchen hilft.

Hier kümmert sich Ehefrau Annika liebevoll um ihren "Heinzi" und lässt ihre Follower auf Instagram an ihrem neuen Alltag und Hoenigs Genesung teilhaben.

Im April 2024 musste der 73-jährige Heinz Hoenig wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht werden. Nach zahlreichen Eingriffen, darunter die Entfernung seiner Speiseröhre , ist er seit wenigen Wochen wieder bei seiner Familie in Blankenburg.

Beim Song "Stand by Me" wird der Schauspieler emotional und Tränen kullern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Als beim Backen dann im Hintergrund der Song "Stand By Me" von Ben E. King spielt, bricht Heinz vor der Kamera in Tränen aus.

Halt findet er bei seiner Frau Annika, die im Video seinen Kopf streichelt und ihm gut zuredet.

"Guck mal, wir backen heute für unsere Söhne Plätzchen. Vor ein paar Monaten war das noch nicht denkbar", erinnert die Zweifach-Mama ihn. "Aber wir sitzen hier und backen Plätzchen. Und hören 'Stand By Me'", so Annika weiter.