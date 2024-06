Schwere Vorwürfe gegen Heinz Hoenigs Frau: Hat sie privat Spenden angenommen?

Die Ehefrau des 72-Jährigen, Annika Kärsten-Hoenig, sei Anfang des Monats gemeinsam mit ihren Kindern und einer Freundin in eine kleine Wohnung in Berlin gezogen, um ihrem "Heinzi" weiter nah bleiben zu können. Die Hotelkosten wurden auf Dauer zu teuer.

Schauspielerin Katy Karrenbauer (61) unterstützt das Ehepaar - auch finanziell. © Jörg Carstensen/dpa

In einer Instagram-Story stellte Annika nun klar: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt zu privaten Spenden aufgerufen und auch nie private Spenden auf meinem Konto erhalten! Weder von meinen Freunden, noch von anderen Menschen!"

"Wie oft nachgesagt bin ich nicht arbeitslos", erklärt sie weiter. Sie sei selbstständig tätig, was ihr auch erlaube, so oft bei ihrem Mann zu sein. Doch woher kommen dann die finanziellen Mittel? Immerhin hatte das Paar schon vor Hoenigs Krankenhausaufenthalt Privat-Insolvenz anmelden müssen.

Familienfreundin Katy Karrenbauer (61), die das Ehepaar seit jeher in ihrer kritischen Lage unterstützt, berichtet gegenüber "Bild", dass sie gemeinsam mit einer weiteren Freundin einen Teil der Hotelkosten für Annika und die Kinder gedeckt hatte. Die Miete für den ersten Monat in der Wohnung würde ein weiterer Kumpel übernehmen.

Aber auch der Aufenthalt in Berlin steht in den Sternen - man hoffe, dass Heinz Hoenig irgendwann verlegt werden könne, näher an sein Zuhause in Blankenburg (Sachsen-Anhalt). Doch dafür müsse sich sein Zustand verbessern und die zweite Operation durchgeführt werden, für die er aktuell noch zu schwach ist.

Seine Managerin teilte mit, dass er weiterhin künstlich beatmet werden würde und sich sein Zustand noch nicht verbessert habe.