Heiß, heißer, Bruna: Ex-GNTM-Girl zeigt sich im ultraknappen Bikini!

Bestens gelaunt mit einem Glas Prosecco in der Sonne: Bruna Rodrigues (29) verbringt gerade ein paar Tage in Madrid. © Bild-Montage: Bruna Rodrigues/Instagram, Bruna Rodrigues/Instagram

"Only here for the sun" - also "Nur hier wegen der Sonne" - schreibt die ehemalige "GNTM"-Kandidatin zu den Bildern, die sie mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat.

Darauf sieht man sie mit einem Glas Sekt oder Prosecco bestens gelaunt auf einer Liege in der Sonne posieren. Offensichtlich befindet sie sich auf einer Terrasse oder einem Balkon.

"Nur hier wegen der Sonne" glauben wir ihr aber nicht wirklich. Denn die Ortskennung lautet "Argüelles". Der Madrider Stadtteil ist nämlich ein vor allem bei Studenten und jungen Leuten äußerst beliebtes Wohn- und Ausgehviertel. Bruna wird sich also bei ihrem Spanien-Trip sicherlich nicht nur beim Sonnen vergnügen.

Und mit wem geht sie da eigentlich abends in die Tapasbars? Vor einem knappen Jahr hatte sich Bruna ja von ihrem Mann Volker getrennt, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat.

Seitdem ist über ihren Beziehungsstatus wenig bekannt, was natürlich immer mal wieder für Gerüchte sorgt.