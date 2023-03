Herbert Grönemeyer sendet musikalische Botschaft: "Frauen krieg'n zu wenig Lohn"

Herbert Grönemeyers (66) neues Album "Das ist los" soll am 24. März erscheinen. © Hendrik Schmidt/dpa

Dafür wurde eines seiner bekanntesten Lieder "Männer" umgedichtet.

Der Radiosender veröffentlichte den Ausschnitt zum Frauentag am Mittwoch auf seiner Internetseite - darin heißt es nun unter anderem "Oh, Frauen sind so verlässlich, Frauen sind auf dieser Welt einfach unersetzlich". Oder auch "Frauen kaufen gern, Frauen krieg'n zu wenig Lohn, Frauen ackern wie blöde".

Der Text wurde nach Angaben des Radiosenders von einem Kollegen geschrieben.