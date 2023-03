"Das ist los": So klingt das neue Album von Herbert Grönemeyer

Dafür hat sich Grönemeyer zusammen mit Produzent Alex Silva in ein Haus nach Umbrien zurückgezogen. Er vergleicht es mit der Situation eines Malers: "Man sitzt zunächst wie vor einer weißen Leinwand." Aber dann. "Diese italienische Lebensart, so eine luftige Heiterkeit, das hat uns dann schnell dabei geholfen, den Einstieg zu finden."

"So eine Zeit wie in den letzten drei Jahren habe ich mit 66 auch noch nie erlebt. Wir alle nicht", sagt der Sänger. Kunst wie etwa Musik sei "schon auch dafür da, Ängste ernst zu nehmen und gleichzeitig aber auch eine Perspektive zu formulieren".

Von Grönemeyers bislang 17 Studioalben landeten elf auf Platz eins der Charts. © Annette Riedl/dpa

Musikalisch lässt sich Grönemeyer durch seine Landschaften treiben. So wird das Album auch zu einer Zeitreise mit Anklängen früher Kraftwerk-Rhythmen ("Herzhaft"), 80er Rock ("Genie") oder 90er Pop ("Das ist los"). Treibende Beats ("Oh Oh Oh") wechseln sich ab mit Elektro- ("Angstfrei") oder Hiphop-Sounds ("Turmhoch").

Ein Ausdruck für diese Lebensfreude kann Tanzen sein, von Grönemeyer in mehreren Songs aufgegriffen. "Nicht umsonst tanzen alle Kulturen, tanzen Kinder, weil sie sofort merken, sie sind versetzt in eine völlig andere Stimmung", sagt der Künstler.

Als Musiker beschreibt er "dieses irre Privileg" für sich: "Ich gehe auf die Bühne, spiele ein Konzert und die Leute freuen sich daran. Ich kann das anschieben, dass die Leute sich in Bewegung versetzen." Die erste Tour nach langen Pandemie-Jahren startet am 16. Mai.

Dabei kann Grönemeyer mit "Der Schlüssel" auch auf einen Song zu Migration und Flucht zurückgreifen. "Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, Herkunft", sagt er. Grönemeyer sieht viel von notwendiger Solidarität. "Leute versuchen hier, Flüchtlingen mit ihren Möglichkeiten eine neue Art von Heimat zu bieten. Wir sind eine starke Gemeinschaft, deswegen sind wir auch in der Lage, so vielen Menschen Schutz zu bieten."

Starke Frauen bestimmen immer wieder Teile des Albums. "Das Aufbegehren der Frauen im Iran, Afghanistan und überhaupt weltweit seit einigen Jahren schüttelt uns andere richtig durch und ist wichtig: Wir erkennen enorme Kraft, eine bedingungslose Radikalität für weibliche und humanistische Themen und den Kampf für echte Freiheit und es wird Zeit, dass die überall gesehen wird und Dinge sich nachhaltig ändern", sagt der Sänger.

Mit "Das ist los" hat Grönemeyer sein 17. Studioalbum eingespielt. Bisher elf davon landeten auf Platz eins.