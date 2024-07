Herzog von Bayern über Lebensgefährte Thomas: "Wünschen uns Selbstverständlichkeit"

Zuvor galt das Oberhaupt des Adelsgeschlechtes der Wittelsbacher jahrzehntelang als Junggeselle. "Ich finde bis heute, dass es das Richtige war, all die Jahre den Weg der Diskretion zu gehen, um jegliche Polarisierung zu vermeiden. Nun aber war die Zeit reif." 44 Jahre lang sind die beiden nun schon ein Paar.

Das Paar hatte sich erst im vergangenen Jahr im Rahmen einer Kunstausstellung, in der ein Foto der beiden zu sehen war, öffentlich zu seinem Zusammenleben bekannt.

Am Donnerstag zeigte sich das Paar auf dem roten Teppich der Bayreuther Festspiele. Greinwald war auch schon im Jahr 2022 an der Seite von Franz Herzog von Bayern zu Gast bei der Premiere in Bayreuth gewesen.