Hollywood-Star in Angst! Stalker terrorisiert Sharon Stone und behauptet, sie haben ein Kind

In einer Mail mit dem Betreff "Engel" behauptete er einmal mehr, dass er und seine Angebetete in den 1980ern einen Sohn bekommen haben, der aber nach der Geburt ermordet worden sein soll.

Ihren Durchbruch feierte die Schauspielerin einst mit dem Erotik-Thriller "Basic Instinkt". © StudioCanal Deutschland

Bereits im August schickte er Briefe, die der Daily Mail vorliegen, an die Familienmitglieder, in denen er zugab, sich im Mai in Los Angeles aufgehalten zu haben – in der Hoffnung, auf die Hollywood-Diva zu treffen.

Dabei habe er sogar mit ihrem Bruder Michael gesprochen, der aber unhöflich zu ihm gewesen sei und ihn für einen Kriminellen gehalten habe – für den Stalker völlig unverständlich.

Barresi habe Boros inzwischen sogar telefonisch erreicht. Auch ihm gegenüber spricht er demnach immer wieder über seinen angeblichen toten Sohn, besteht darauf, nicht gelogen zu haben. Eine Sterbeurkunde oder sonstige Beweise liegen ihm jedoch nicht vor.

In dem Telefonat gab er vor, nicht wieder in die USA reisen zu wollen. "Im Moment ist er keine Bedrohung, aber Sie können sich nicht sicher sein", wird der Privatdetektiv zitiert. Ob auch die Polizei eingeschaltet wurde, ist unklar. Sharon Stone und ihre Familie haben sich bislang nicht öffentlich zu den Geschehnissen geäußert.

Nicht nur dank dieser Ereignisse durchlebt die Schauspielerin kein tolles Jahr: Im Februar war ihr Bruder Patrick Joseph Stone im Alter von 57 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben. Die Familie hat somit eigentlich schon genug durchgemacht.