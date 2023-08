"Ihr seht einen Mann, der dankbar ist": Hollywood-Star Jamie Foxx meldet sich zurück

Schauspieler Jamie Foxx (55) hatte einen langen Leidensweg hinter sich. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Hollywood-Star Jamie Foxx (55) scheint auf dem Weg zu sein, wieder ganz der Alte zu werden. Wegen eines "medizinischen Notfalls" lag der Schauspieler ("Django Unchained") im April mehrere Wochen im Krankenhaus. Gerüchte besagen, bei Foxx solle sich infolge einer Impfung ein Blutgerinnsel im Kopf gebildet haben.

Die Dreharbeiten für den Netflix-Film "Back in Action" mussten daraufhin abgebrochen werden. Mittlerweile hat sich der Action-Star aber wieder berappelt. Am Donnerstag meldete er sich bei Instagram bei seinen Fans und zeigte sich dort ganz entspannt mit Schlapphut und Sonnenbrille.

"Ihr seht einen Mann, der dankbar ist. Endlich fange ich an, mich wieder wie ich selbst zu fühlen!", so Foxx, der auf eine unerwartet lange, dunkle Reise zurückblicke, nun aber wieder Licht am Horizont sehen könne.