Ihr Vater ist weltberühmt, doch der heimliche Star der Familie ist sie!

Ausgerechnet also mit dem Spieler, der vor wenigen Tagen öffentlich über sexuellen Missbrauch in der Kindheit, Alkohol und Drogen sprach .

Ihren Fans gefällt's. Mit wem die berühmte Tochter liiert ist, ist nicht bekannt. Aber 2021 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie mit Fußball-Star Dele Alli (27) in einer Londoner Bar knutschte .

In den sozialen Medien liefert Maria tagtäglich neue Fotos oder Videos, gibt Einblick in ihr Leben, ihre Reisen, zeigt Freundinnen.

Maria mit Mama Christina und Papa Pep beim Champions-League-Finale. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/maria.guardiola

Mit Serra ist Pep bereits seit seinem 18. Lebensjahr zusammen, geheiratet haben sie aber erst im Mai 2014.

Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn. Die Familie begleitete den Star-Trainer auch zu seiner Zeit beim FC Bayern.

Zuletzt saßen sie beim Champions-League-Triumph mit Manchester City auf der Tribüne. Und auch da sorgte Maria mit einigen Fotos für Aufsehen.

Sie zeigte Schnappschüsse von sich und ihrer Mama. Und natürlich durfte auch ein Bild mit Papa und Pokal nicht fehlen.

Eigentlich studiert die 22-Jährige in London, zuletzt befand sie sich aber in Barcelona im Urlaub. Aus der spanischen Heimat sendete sie zahlreiche Foto-Grüße in die Welt.

Fast 90.000 ihrer Follower drückten "Gefällt mir" bei einem Bild, auf dem sich Maria im tief aufgeschnittenen, hautengen Kleid ohne BH zeigte.

Der witzigste Kommentar darunter: "Ich kann heute bestätigen, dass Messi nicht seine einzige größte Kreation war". Eine Anspielung auf die erfolgreiche Zeit mit dem Weltstar beim FC Barcelona.