"Ich hatte Angst vor der Reaktion": Ilka Bessin wird bei Bikinifoto emotional

Ilka Bessin (53) verbrachte ein paar freie Tage mit ihrer besten Freundin in Kap Verde. © Jörg Carstensen/dpa / Screenshot Instagram: ilkabessin

Pinker Jogginganzug, grelle Schminke und wilde Locken - in diesem Look wurde sie als "Cindy aus Marzahn" vor über 20 Jahren berühmt.

In ihrem neusten Instagram-Post zeigt sie jedoch eine ganz andere Seite von sich. Laut der Beschreibung verbrachte sie ein paar freie Tage mit ihrer besten Freundin in Kap Verde. Das Foto, welches sie in einem Badeanzug am Strand zeigt, habe einen besonderen Moment ihres Urlaubs festgehalten.

"Schaut doch einfach mal, wie schön, dieses Meer ist. So voller Akzeptanz und voller Liebe", schrieb die 53-Jährige. Doch das Teilen dieses Schnappschusses habe sie viel Überwindung gekostet.

Die Blondine sei unsicher gewesen und habe ihre Freundin gefragt, ob sie das Foto posten soll. Die motivierte sie zu dem neuen Beitrag.

"Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äußerungen, die mich verletzen könnten, oder mir weh tun, aber sie sagte einfach zu mir: 'Zeig es den Menschen ruhig'", so die gebürtige Brandenburgerin unter dem Urlaubsbild.