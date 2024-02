"In mir wütet ein Feind": Patrice Aminati teilt zum Weltkrebstag krasse Bilder!

Dresden - Am gestrigen Sonntag war Weltkrebstag. Auch Patrice Aminati (29) leidet an dieser schweren Erkrankung. Auf Instagram gibt sie regelmäßig Updates zu ihrem Gesundheitszustand. Doch diesmal hat die Dresdnerin Bilder geteilt, die unter die Haut gehen!

Patrice Aminati (29) hat zum Weltkrebstag Bilder von sich gepostet, die wirklich unter die Haut gehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/patrice.eva

"Ich lebe mit Krebs. Man sieht es mir (manchmal) nicht an: Aber in mir wütet ein Feind", schrieb die Frau von "taff"-Moderator Daniel Aminati (50) in ihrem Instagram-Beitrag und zeigte sich auf ihrem ersten Bild wie gewohnt schick angezogen.

Doch der Schein trügt, denn Patrice geht es immer noch nicht wieder gut. Vor fast einem Jahr machte sie ihre Diagnose öffentlich: Die 29-Jährige leidet an schwarzem Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hatte. Der Primärtumor am Hals samt einiger Lymphknoten konnte damals erfolgreich entfernt werden.

Überstanden war die Krebserkrankung damit aber noch lange nicht. Es folgte eine zwölfmonatige Immuntherapie, die von Patrice viel abverlangte. Schwere Nebenwirkungen begleiteten die Mutter einer Tochter im Alltag, oft fiel sie deswegen aus.

Anlässlich des Weltkrebstages präsentierte Patrice nun vor allem die Schattenseiten des Krankseins. So offenbarte sie auf mehreren Bildern ihre Narbe am Hals, zeigte sich während einer Infusion im Krankenhaus und bei einer MRT-Untersuchung: "Was innen ist, sieht man nicht. Die Ärzte versuchen, das zu kontrollieren, zu stoppen."

An ihre Leidensgenossen und Follower richtete die Dresdnerin folgende emotionale Botschaft: "Bleibt stark, bleibt mutig, seht nach vorn - das Leben ist schön!"