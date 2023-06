"Indiana Jones" schlendert durch Berlin

Berlin - Harrison Ford (80) befindet sich derzeit auf Promotour für "Indiana Jones 5", wo er mal wieder die Hauptrolle spielt. Aktuell macht der Film halt in der deutschen Hauptstadt.

Harrison Ford (80) stand bereits das fünfte Mal für die "Indiana Jones"-Reihe vor der Kamera. (Archivbild) © Alberto E. Rodriguez/AFP

Die Weltstars lassen sich nicht lumpen und kommen zu ihren Filmpremieren immer regelmäßig nach Berlin. So auch Superstar Harrison Ford (80), der sich, wie die "Bild" berichtete, am Donnerstag im Berliner Tiergarten ablichten ließ.

Der Hollywoodstar wird am Abend zur Premiere des neuen Teils der "Indiana Jones"-Reihe erwartet. Der Zoo Palast am Berliner Breitscheidplatz wird Schauplatz des neuen Kinofilms, der dann zum ersten Mal in einem deutschen Kino gezeigt wird.

Wie eine Sprecherin berichtete, sollen auch andere Hollywood-Größen wie Mads Mikkelsen (57) und Thomas Kretschmann (60) auf dem roten Teppich erscheinen.