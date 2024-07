Influencer geht bei Taylor-Swift-Konzert auf die Knie, doch dann folgt die Enttäuschung

Die Influencer "Capitano Maurice" (33) und "Pilot Madeleine" haben beim Taylor-Swift-Konzert am Sonntagabend in München so einige Herzen höherschlagen lassen.

Von Luisa Buck

Oldenburg/München - Die Influencer "Capitano Maurice" (33) und "Pilot Madeleine" haben beim Taylor-Swift-Konzert am Sonntagabend in München so einige Herzen höherschlagen lassen.

Vor Tausenden Fans ging Maurice (33) vor seiner Madeleine im Olympiastadion auf die Knie. © Screenshot/Instagram/pilotmadeleine (Bildmontage) Denn während der Performance von "Love Story" ging Maurice auf einmal vor seiner Madeleine auf die Knie und hielt ihr einen Verlobungsring entgegen. Auf einem Video, das das Influencer-Pärchen nun veröffentlichte, ist zu sehen, wie den umstehenden Swifties der Reihe nach die Gesichtszüge entgleiten: "Oh mein Gott", entfährt es einem Mädchen, das direkt hinter den beiden steht. Viele Fans reagieren sofort und filmen die Szene mit ihren Smartphones, um den romantischen Moment für die Verliebten festzuhalten. Doch für einige Zuschauende folgte mit einem Blick auf die Instagram-Profile der beiden dann wohl auch die große Enttäuschung ... Promis & Stars Karriereschluss? Hollywood-Legende Michael Douglas lebt jetzt auf Mallorca! Denn ganz so spontan war die Aktion doch wieder nicht: Schließlich sind Maurice und Madeleine bereits seit einigen Monaten verlobt, in wenigen Tagen heiraten sie! Im Gegensatz zu so einigen zeitgleichen Heiratsanträgen auf dem Konzert war dieser also lediglich gefakt.

Taylor Swift in München: Maurice ging vor Madeleine auf die Knie

Madeleine bedankt sich bei Swifties für Mitgefühl