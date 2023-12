Influencerin erlebt Horror während Rückflug nach Deutschland: "Mir wird so schlecht"

Mehrere Wochen verbrachte Influencerin Greta Engelfried (24) in Südostasien. Um ihren Rückflug nach Frankfurt am Main musste sie jedoch bangen. © Montage: Instagram/greta_e_

Dabei hatte sich die einstige "Love Island"-Beauty doch so große Mühe gegeben, keinesfalls zu spät am Flughafen im thailändischen Bangkok zu sein, wie sie auch in ihrer Instagram-Story berichtete.

Denn bereits am frühen Morgen deutscher Zeit hatte sich Greta per Roller-Taxi auf den Weg begeben, um schließlich rund eine Stunde später vollends verfrüht am Airport zu sitzen.

"Jetzt hat noch nicht mal ein Schalter offen", schrieb die gebürtige Hessin unter ein leicht entnervtes Selfie. Die Zeit mit einem Telefonat mit Freunden vertreiben konnte sie sich aber ebenfalls nicht, da es hierfür noch viel zu früh am Tage gewesen war.

Nur wenige Stunden später wünschte sich Greta jedoch, dass dies ihr größtes Problem bei der Rückreise nach Deutschland gewesen sei. Denn ihr Flieger von Bangkok nach Peking wartete direkt mit einer satten Verspätung auf.

Besonders prekär: Ihr Anschlussflug in die Mainmetropole Frankfurt sollte nur rund eine Stunde nach der planmäßigen Landung in der chinesischen Hauptstadt an den Start gehen. Die Aussicht, dass sie den Flug in die Heimat doch noch rechtzeitig erwischen würde, schwand jedoch zusehends.

Denn auch am Nachmittag deutscher Zeit saß die 24-Jährige noch immer in ihrem Flieger nach China fest.