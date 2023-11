Influencerin erlebt Horror-Nacht in Thailand: "Wie ein Fiebertraum"

Influencerin Greta Engelfried (24) reist aktuell durch Thailand. Dort erlebte sie eine regelrechte Horror-Nacht, die sie hinterher als Fiebertraum bezeichnete.

Von Florian Gürtler

Thailand - Influencerin Greta Engelfried (24) ist gegenwärtig auf Reisen - zusammen mit einem Mann erkundet sie Südostasien. Am gestrigen Dienstagabend veröffentlichte sie mehrere Instagram-Storys, in denen sie von einer für sie schrecklichen Erfahrung berichtete.

Influencerin Greta Engelfried (24) reist aktuell zusammen mit einem Mann durch Thailand. In ihren Instagram-Storys teilt sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit ihren Fans. © Screenshot/Instagram/greta_e_ Es muss zuvor die Zeitverschiebung bedacht werden: Die Wahl-Berlinerin, die auch lange in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, veröffentlichte die erste Story gegen 19 Uhr, in Thailand war es also etwa 1 Uhr in der Nacht. "Ihr glaubt das nicht", beginnt Greta ihren Bericht. Sie und ihr Begleiter hätten auf dem Balkon ihres Hotelzimmers "gechillt", weil sie nicht hätten schlafen können. Doch es sei ein Problem aufgetreten: Sie hätten sich "einfach ausgesperrt". Die Tür zurück in das Hotelzimmer war verschlossen, das Pärchen auf dem Balkon gefangen, der offenbar in einem höheren Stockwerk liegt. An der Rezeption des Hotels war niemand mehr per Smartphone erreichbar. Promis & Stars Elton überrascht: Das ist seine liebste Sendung im deutschen TV "Scheiße, die Tür geht nicht auf", berichtete die 24-Jährige weiter. Noch konnte sie über die Situation lachen.

Greta Engelfried ringt mit den Tränen: "Das ist doch alles nur ein schlechter Scherz!"

Die 24-Jährige veröffentlichte mehrere Instagram-Storys, in denen die von einer für sie schrecklichen Erfahrung berichtete - sie war den Tränen nahe. © Screenshot/Instagram/greta_e_ In der nächsten Story war der Tonfall der Influencerin schon etwas angespannter. Sie schiebe nun "voll den Film" und glaube, dass jemand sie und ihren Begleiter absichtlich ausgesperrt habe. Denn das Schloss der Balkontür könne nur von innen abgeschlossen werden. Etwas später folgte eine weitere Story. Nur war im Hintergrund das laute Heulen von Hunden zu hören. Gretas Stimme zitterte, sie rang mit Tränen: "Das ist doch alles nur ein schlechter Scherz!" Sie und ihr Reisebegleiter hätten inzwischen bei der Polizei angerufen, doch die Beamten, die sie erreichten, sprachen kein Englisch. Promis & Stars Erneutes Drama bei Pop-Konzert: Robbie-Williams-Fan tödlich verunglückt! In der darauffolgenden Story war das Pärchen dann wieder in dem Hotelzimmer. "Wir haben es geschafft!", frohlockte die 24-Jährige, die jetzt gleichzeitig lachte und weinte. Wie die Tür am Ende geöffnet wurde, verriet sie allerdings nicht. Gegen 3 Uhr in der Nacht (9 Uhr am Morgen in Thailand) zog die sichtlich übermüdete Influencerin dann ein Resümee ihrer vorangegangenen Erlebnisse.