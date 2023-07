Influencerin spricht über "voll das schöne Treffen" mit "Mädchen"

Einige Stunden später, es war inzwischen Nacht, sprach Greta erneut via Story zu ihren Followern. Mit breitem Lächeln erklärte die Influencerin, dass sie "voll happy" sei, denn sie habe "voll das schöne Treffen" mit einem "Mädchen" gehabt.

Am gestrigen Sonntagabend wandte sich die Wahl-Berlinerin mit einer Instagram-Story an ihre Fans. Lächelnd teilte sie mit, dass sie auf dem Weg zu einer Verabredung sei.

Die 24-Jährige ist im Mai von Bad Homburg bei Frankfurt am Main nach Berlin umgezogen, hat Frieden mit ihrem eigenen Körper geschlossen - genauer gesagt mit der Physiognomie ihrer Brüste - und erst kürzlich ließ sie sich ihre ersten Piercings stechen .

Die Influencerin ist im Mai dieses Jahres nach Berlin umgezogen, doch mit ihrer alten Heimat im Rhein-Main-Gebiet ist sie nach wie vor emotional sehr stark verbunden. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Es ist vielmehr so, dass die 24-Jährige seit ihrem Umzug in die Hauptstadt immer wieder auf ihren Social-Media-Kanälen davon sprach, dass es ihr schwerfalle, sich in Berlin zu Hause zu fühlen.



Um besser in der Stadt anzukommen, ist sie daher auf der Suche nach freundschaftlichen Kontakten.

Das Treffen am Sonntagabend stimmte die Influencerin hoffnungsfroh: "Ich merke so, wenn ich dem ganzen hier eine Chance gebe, anzukommen, dann funktioniert das auch."

Sie sei "positiv für die nächsten Wochen gestimmt" und versprach ihren Followern: "Ich heule Euch nicht mehr voll."