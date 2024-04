Influencerin Lena Jensen: "Merken, dass es dem Ende entgegengeht"

Hamburg - Stehen für die Influencerin Lena Jensen (31) und ihre kleine Familie bald große Veränderungen an?

Lena Jensen (31) und ihr Ehemann Lukas (30) haben vor Kurzem eine kleine Familie gegründet. Folgt jetzt der nächste Schritt? © Screenshot/Instagram/lenajensn (Bildmontage)

Das zumindest deutete die Wahl-Hamburgerin jetzt auf ihrem Instagram-Account an.

Doch von vorn: Erst Ende vergangenen Jahres wurden Lena und ihr Ehemann Lukas (30) Eltern eines kleinen Jungen. Seit fast vier Monaten sind die drei nun eine kleine Familie. Lena und Lukas versuchen sich dabei am Equal-Parenting-Modell. In der vergangenen Woche verkündete Lena dann auf einmal: "Es gibt News!"

Erst im vergangenen Jahr war das Ehepaar in eine Vierzimmerwohnung in Hamburg gezogen – eigentlich gibt es dort vorerst auch genug Platz für die drei und sie fühlen sich auch wohl in ihren vier Wänden.

"Doch plötzlich ist vor unserer Nase ein Haus gekommen – aus dem Nichts!", berichtete Lena. Sie hätten eigentlich (noch) nicht nach einem Eigenheim gesucht, doch dieses sei einfach nur perfekt gewesen. Leider gab es einen Haken: Das Haus hatte bereits Interessenten. Die jungen Eltern mussten sich also von ihrem Fundstück wieder verabschieden. "Ich hätte niemals gedacht, dass ein Haus so viele Emotionen auslösen kann", so Lena weiter.

"Es hat sich einfach richtig angefühlt wie Herzschmerz." Doch dafür wüssten die beiden nun, dass sie doch schon bereit für ein Haus sind und wollen sich ernsthaft auf die Suche danach machen.