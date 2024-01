Influencerin mit schockierendem Neujahrs-Update: "Kein Arzt kann mir helfen"

Unweigerlich brachte sie ihren schlechten Zustand mit ihrer kürzlich beendeten Südostasienreise, unter anderem nach Bali, in Verbindung. Dort hatte sich die gebürtige Hessin nämlich wegen einer angeblichen Salmonellen-Erkrankung in Behandlung begeben und wahre Horrornächte samt einer saftigen Rechnung durchlebt.

"Bis jetzt kann mir kein Arzt helfen", so die 24-Jährige in ihrer Instagram-Story. Bereits seit zehn Tagen ginge es ihr mittlerweile nicht gut, seit dem vergangenen Samstag sei es sogar "echt schlecht" um sie bestellt, wie Greta abschließend erklärte.

Schließlich kam sie dann aber zum Punkt. So verbrachte die Influencerin ihren Start ins neue Jahr in der Notaufnahme. Extreme Schmerzen hätten sie dazu bewegt, sich ins Krankenhaus zu begeben. Doch Linderung oder zumindest eine Erklärung für ihren Zustand gab es für sie dort nicht.

"Ich hatte auf Bali wahrscheinlich gar keine Salmonellen... ich weiß nicht, ob die Ärzte vor Ort dadurch einfach mehr verdienen oder was der Grund für die Diagnose war", so die Wahl-Berlinerin weiter. Derweil sah es in Sachen Unterstützung weiter mau aus. So habe sie keinen Termin im Tropeninstitut bekommen. Zudem gab es von ihrer Hausärztin einen besonderen Nackenschlag.

Denn die stornierte kurzerhand einen für den kommenden Freitag ausgemachten Termin. Ob Greta schon bald eine finale Diagnose gestellt bekommen wird, bleibt abzuwarten.