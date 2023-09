Influencerin stellt sich seit Schwangerschaft eine Frage: "Bitte lacht mich nicht aus"

Schließlich habe sie noch nie den Grund ihres Bauchnabels erkennen können. "Ich nenne ihn auch 'Schwarzes Loch'", plauderte Lena weiter in dem Reel auf ihrem Instagram -Account. Jetzt frage sie sich, ob sie mit ihrer Schwangerschaft je das Ende ihres Nabels sehen werde. "Wird er irgendwann rausploppen oder wird er einfach nur verschwinden?", so Lena weiter.

"Wie wird mein Bauchnabel aussehen, wenn mein Bauch so weiterwächst?", so die 30-Jährige.

Vor einigen Wochen verrieten sie bereits beim Gender Reveal, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freuen - und so langsam rückt der Geburtstermin immer näher.

Und in den Kommentaren zu Lenas Post wird deutlich, dass sie durchaus nicht die Einzige ist, die diese Frage umtreibt. "Genau so war's bei mir auch", "Das habe ich mich auch immer gefragt", und "Das ist tatsächlich eine gute Frage", war dort schon nach kurzer Zeit zu lesen.

Aber auch erste Erfahrungsberichte versammelten sich in der Kommentarspalte: "Also meiner ist dringeblieben", "Ich hab dann tatsächlich festgestellt, dass ich einen Leberfleck im Inneren habe", "Meiner ist einfach flach geworden. Also war weder drinnen noch draußen", wussten Lenas Followerinnen zu berichten.

Sie bleiben gespannt, wie sich der Bauch der Influencerin noch entwickelt. Lena erklärte erst am Mittwoch, dass sie schon bald im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft angekommen sei.