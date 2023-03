Instagram-Beef bei Anna-Maria Ferchichi: "Verstehe ich null!"

Dubai - Anna-Maria Ferchichi (41) ist von einer Instagram-Userin für ein vermeintlich zu freizügiges Video in ihrer Story angefeindet worden, doch die Frau von Bushido (44) hat umgehend zurückgeschlagen.

Anna-Maria Ferchichi (41) hat sich bei Instagram gegen eine Kritikerin zur Wehr gesetzt. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Die 41-Jährige hatte sich für den Besuch ihrer ersten Pilates-Stunde in ihre Sportsachen geschmissen. Allerdings musste sie bei ihrer Ankunft feststellen, dass selbiger kurzfristig abgesagt wurde.

Also ging es wieder zurück nach Hause und weil sie sowieso schon passend gekleidet war, legte sie einfach im heimischen Wohnzimmer mit einem kleinen Sportprogramm los, bei dem nach und nach einige ihrer Kinder einfach mitmachten.

Für ihre Story filmte sie dabei einen kurzen Clip, der sie im Vordergrund mit einem recht knappen Sport-Top zeigt, während im Hintergrund ihre Kinder bei den Übungen zu sehen sind. Beim Filmen bemerkt die achtfache Mutter, dass ihr Oberteil zu rutschen droht und zieht es umgehend mit einer Hand ein wenig hoch.

Und genau über dieses kurze Video hat sich offenbar eine Userin aufgeregt, denn später veröffentlichte Ferchichi in ihrer Story einen Ausschnitt aus ihrem privaten Chatverlauf.

"Ausschnitt bisschen too much" und "Warum zeigst Du Dich momentan so krass freizügig, das ist nicht schön", beschwerte sich die Nutzerin.