Intime Einblicke: Renata Lusin verrät, wie schwer die Geburt von Tochter Stella wirklich war

Köln - Mit der Geburt der kleinen Stella vor wenigen Tagen ist das Familienglück für Renata Lusin (36) und Ehemann Valentin (37) endlich perfekt! Bei Instagram gibt die Tänzerin nun einen kleinen Einblick in ihren neuen Alltag.

Über ihren Instagram-Kanal versorgt Renata Lusin (36) ihre Follower immer wieder mit Einblicken aus ihrem Alltag. © Instagram/renata_lusin

Wenn sie über ihre kleine Stella spricht, kommt Renata gar nicht mehr raus aus dem Strahlen! "Wir sind so viel am Kuscheln und starren stundenlang auf die Stella", verrät die frisch gebackene Mama in ihrer Instagram-Story.

Natürlich seien die Nächte noch geprägt von Schlaflosigkeit und jeder Menge Arbeit. Dennoch ist Renata mit den ersten gemeinsamen Tagen als kleine Familie absolut happy!

Beim Anblick ihrer absoluten Wunschtochter gerät die "Let's Dance"-Tänzerin dementsprechend ins Schwärmen: "Sie hat lange Beine - so, wie mein Gynäkologe mir schon gesagt hat beim Ultraschall. Und ganz, ganz viele Haare", berichtet die 36-Jährige stolz.

Zumal die Kleine wohl ganz nach der Mama kommt. "Sie ist auch schon stabil. Die Hebamme ist sehr überrascht. Wahrscheinlich hat sie mit mir zusammen Sport gemacht", witzelt Renata.