Iris Klein bittet Peter um Verzeihung: "Ich war schon ein Miststück"

Auf Instagram reflektiert die 55-Jährige: "Ich denke, jede Frau, die schon mal belogen wurde von ihrem Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, weiß wie es ist, mit diesem Schmerz fertig zu werden."

Es gebe noch viel zu bereden und zu erledigen. Allein schon wegen der Hunde werde sich das Ex-Paar regelmäßig sehen. "20 Jahre sind nicht einfach so auszulöschen von heute auf morgen. Vielleicht werden wir Freunde", erklärt Iris.

Sie sei zutiefst verletzt gewesen. Sie könne es nicht auf die Tabletten schieben, die sie wegen ihrer Schlafprobleme und Unruhe eingenommen habe. "Mein Zorn war trotzdem da. Die Wut hat überwogen", so Iris.

Bei der ehemaligen Dschungelcamp -Teilnehmerin scheint es wieder bergauf zu gehen. In einer Story verkündet sie: "Ich habe seit der Trennung das erste Mal 6 Stunden durchgeschlafen." Sie habe sich vorgenommen, nur noch positiv in die Zukunft zu schauen.

Iris (55) und Peter Klein (55) gehen liebestechnisch nun getrennte Wege. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Gerne würde sie es zurücknehmen. Iris habe ihren Ex-Mann um Verzeihung gebeten. "Er hat mir auch verziehen und wir können ganz normal miteinander reden", bestätigt Iris.



Hierzu postet sie ein Bild aus den glücklichen Tagen des Paares. Dazu schreibt sie: "Danke für 20 Jahre und die wunderschöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Es tut mir leid, dass ich dich öffentlich beleidigt habe."

"Ich war schon ein Miststück. Ich hab ihm wirklich Sachen an den Kopf geschmissen, immer in der Hoffnung, dass die andere ihn doch nicht will", räumt die nachdenkliche 55-Jährige ein.

Eins könne Iris allerdings versichern. Es sei keine Show und sie verdiene damit kein Geld. "Ich mache keine Interviews, das machen andere", sagt sie abschließend.



"Manchmal würde ich mich freuen, wenn es nur Show wäre, dann hätte ich meinen Ehemann nicht verloren. So hab ich ihn verloren." Iris sei froh, wenn es bald wieder ruhiger werde.