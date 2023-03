Iris Klein hat schlaflose Nächte: "Zu viel Müll im Kopf"

Iris Klein (55) kann nachts oft nicht schlafen aber Tochter Daniela Katzenberger (36, M.) ist für ihre Mama da. © Instagram/iris_klein_mama_ (Bildmontage)

Zunächst zeigt sich die Mallorca-Auswanderin lächelnd auf Instagram bei einem Strandspaziergang, bei dem sie ihren Kopf freibekommen und "einfach mal abschalten" könne.

Zu spanischer Musik stellt sich die gute Laune bei Iris ein und sie scheint optimistisch in die Zukunft zu blicken. Am Meer entlang zu flanieren sei eines der Dinge, die die Influencerin zurzeit glücklich machen.

Iris hat sich fest vorgenommen, auf ihre mentale und körperliche Gesundheit zu achten und die Sonne in ihr Herz zu lassen. So möchte sie demnächst ins Fitnessstudio gehen, mehr tanzen und das Leben genießen.

Doch so heiter die Bilder der Influencerin am Tag wirken, so dunkel scheinen die ungewohnt einsamen Nächte nach zwanzig gemeinsamen Jahren zu sein. So zeigt sich Iris verschlafen im Bett mit einem Teddybären im Arm.

Trotz warmer Sonnenstrahlen und positiver Gedanken am Tag, liegt die 55-Jährige nachts des Öfteren wach und wälzt "zu viel Müll im Kopf", wie Iris in ihrer Instagram-Story verriet. "Vielleicht muss ich doch mal darüber reden", schrieb die Influencerin.