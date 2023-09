Ist Jenny Elvers kein Single mehr? "Mag es verliebt zu sein"

Lüneburg/Berlin - Ist sie wieder frisch verliebt? Nach einer kurzen Liaison mit Musiker Marc Terenzi (45) im Anschluss an die Dreharbeiten zur RTL-Show "Club der guten Laune" im vergangenen Jahr war es ruhig um das Liebesleben von Schauspielerin Jenny Elvers (51) geworden.

Ist Schauspielerin Jenny Elvers (51) wieder vergeben? © Henning Kaiser/dpa

Doch wie sie jetzt in einem RTL-Interview am Rande der Movie Meets Media in Berlin andeutete, könnte ihr Single-Dasein ein Ende gefunden haben.

"Ach, ich mag es verliebt zu sein", gab die 51-Jährige offen zu. "Das ist schön. Schmetterlinge im Bauch finde ich herrlich." Auf die weitere Nachfrage, ob Elvers aktuell verliebt sei, antwortete sie schlichtweg mit einem "Permanent".

Ein wenig redete sie um den heißen Brei herum. Doch das hatte auch einen guten Grund, wie die Schauspielerin verriet. "Ich möchte echt nicht mehr über mein Privatleben reden, wenn es irgendwie machbar und vermeidbar ist", stellte sie klar. "Das habe ich wirklich so aus den Jahren gelernt."

Für Elvers, die eigentlich gerne im Rampenlicht steht, sei es nach eigenen Angaben "wirklich lästig" gewesen, sich ständig zu ihrem Privat- und Liebesleben zu äußern.

Angesprochen auf einen möglichen neuen Partner in ihrem Leben erklärte sie dennoch: "Natürlich macht man auch mal gerne etwas zusammen. Mein Leben dreht sich ja nicht um den Roten Teppich. Der Alltag ist ein anderer, da ist es wichtig zu harmonieren."